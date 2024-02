STVV-voorzitter David Meekers wil nog wat kwijt over scheidsrechtersbaas Bertrand Layec

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat er evaluatierapporten van de Belgische scheidsrechters werden uitgelekt. Zo wordt er bijgehouden welke scheidsrechters de meeste en minste foute beslissingen maken.

Er komt heel wat kritiek op de scheidsrechters, maar ook niet iedereen is fan van het systeem om de refs punten te geven. STVV-voorzitter David Meekers is van mening dat zo'n systeem niet goed werkt. "Scheidsrechters blijven mensen. Punten geven – hoe goed of slecht iemand gewerkt heeft – vind ik fout en stigmatiserend", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"De statistieken, percentages en cijfers die ik nu zie verschijnen, vind ik zelfs schending van de privacy en een gebrek aan respect voor de scheidsrechters. Namen met percentages, dat gaat zijn doel voorbij. Ik begrijp dat er veel openheid moet zijn, maar de openheid qua cijfers die over de scheidsrechters wordt weergegeven, gaat niet helpen", gaat Meekers verder.

De STVV-voorzitter ziet alles liever wat simpeler. "Figuren als Layec hebben wij niet nodig, zijn facturen evenmin. We moeten arbiters hebben die fluiten alsof de VAR er niet is. De VAR moet alleen tussenkomen als de scheidsrechter zich duidelijk vergist heeft. Zo simpel is het. Terug naar de eenvoud. Wij kunnen dat zonder inbreng van buitenlanders."