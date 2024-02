Vandenbempt spreekt over "grote catastrofe": "Het is bijzonder kwalijk"

Vorige week lekten in Het Nieuwsblad alle rapporten uit van de scheidsrechters. Iemand bij het Referee Department moet die dus doorgespeeld hebben en dat was volgens Peter Vandenbempt niet de correcte manier om het aan te pakken.

Vandenbempt ging zelfs verder bij zijn praatje op Radio 1. "Ik vind het bijzonder kwalijk. Een catastrofe voor onze scheidsrechters", zei hij bij De Ochtend. "Dat is geen verwijt aan de krant die ze gepubliceerd heeft. Moest ik ze hebben, ik zou het ook doen. Dat is jouranlistiek werk."

"Maar wie dat gelekt heeft, had het niet goed voor met onze arbitrage of heeft het niet goed aangepakt. Als het de bedoeling was om de grote baas Bertrand Layec, die het Referee Department al jaren slecht leidt, in een slecht daglicht te plaatsen... Dat was onnodig. Zijn contract wordt sowieso niet verlengd."

Maar het was vooral de extra druk die bij de scheidsrechters werd opgelegd. "Het gaat ten koste van veel scheidsrechters en VAR's die al heel lang onder vuur genomen worden", vindt Vandenbempt. "Zij die er positief uitkomen, zullen het wel leuk vinden. En lachen met zij die er minder goed uitkomen. Want er is ook veel jaloezie. Je zal dit weekend maar op het veld gestapt zijn en weten dat spelers en trainers allemaal je rapport gelezen hebben."