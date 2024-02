Belgische profclubs zijn handelswaar geworden: "Het is hier het Wilde Westen"

In onze competitie zijn de clubs handelswaar geworden. Sinds 2012 zijn 15 van de 16 clubs in de hoogste klasse overgenomen en alle 9 Vlaamse 1B-clubs. Een gebrek aan een deftige reglementering klinkt het bij sporteconoom Wim Lagae.

De clubs zijn interessant voor buitenlandse investeerders omdat ze er zowat alles mee kunnen doen. “De Pro League en de bevoegde autoriteiten hebben dit veel te lang niet professioneel genoeg aangepakt. Nu is het hier door een gebrek aan regulering en oversubsidiëring een beetje het Wilde Westen", aldus Lagae in Het Nieuwsblad.

CEO Lorin Parys maakt wel de bemerking dat er sinds kort stappen gezet zijn. “Uiteraard willen we graag investeerders die op lange termijn nadenken”, zegt Parys. “Daarom zijn er nieuwe licentieregels die clubs verplichten een positief eigen vermogen aan te leggen en aan de sportieve kant niet meer uit te geven dan wat er binnenkomt.”

De financiën worden nauwlettend opgevolgd. "We mogen daar wettelijk wel niet zomaar alles vragen. Maar als er bij wijze van spreken uitgaven voor de aankoop van een Golf in het budget staan en de club vervolgens een Ferrari aankoopt, dan heeft dat natuurlijk gevolgen. De Licentiecommissie zal in zo'n geval maandelijks de ­financiën opvolgen en indien nodig bestraffen. Zo zijn er nu voor het eerst sportieve punten afgetrokken."