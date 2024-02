Club Brugge blijft het grote voorbeeld: "Straten voorsprong op de rest"

De financiën van alle clubs werden door Het Nieuwsblad onder de loep gelegd. Daaruit blijkt dat Club Brugge de gezondste club is van allemaal. Blauw-zwart wordt door goede huisvaders gerund.

Club kan met schitterende cijfers uitpakken. “Dit is een grote onderscheiding”, oordeelt sporteconoom Wim Lagae van de KU Leuven in Het Nieuwsblad. “Een eigen vermogen van 78 miljoen euro, 175 miljoen euro inkomsten… dat is uitstekend.

Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe hebben sinds 2012 de club steeds verder uitgebouwd. "Club Brugge heeft een commerciële cel die goed werkt, ze zijn een mediabedrijf geworden, ze maken strategisch goeie keuzes - zoals het bouwen van het Basecamp op het juiste moment, of de ‘rebrand’ van Schiervelde naar ‘The NEST’ voor vrouwenteam Club YLA en Club NXT."

Maar er wordt ook voor vele tientallen miljoenen verkocht elk seizoen. "Ze zijn performant op de transfermarkt en halen daar ook nog geld op. In het voetbal zijn er veel zaken waar je geen controle over hebt, maar in alles waar ze bij Club Brugge wel controle over hebben, zie ik mooie organische groei. Met hun structuur hebben ze straten voorsprong op de rest.”