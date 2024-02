De Belg met het grootste vertrouwen van allemaal: "Ik wil de beste ter wereld worden"

Loïs Openda speelt vanavond met RB Leipzig tegen Europese grootmacht Real Madrid. Zijn teller in de Champions League staat momenteel op vier en daarmee staat hij tussen de groten der aarde. En ook in de Bundesliga loopt het bijzonder vlot. De Belgische spits gaat met vertrouwen naar het EK.

Openda heeft grootse ambities. Met zijn 15 goals in de Bundesliga en zijn vier stuks in de CL doet hij qua statistieken niet onder voor de beste spitsen ter wereld. “Ik blijf mezelf pushen. Spelers als Haaland, Mbappé en Kane hebben een killermentaliteit en de ambitie om de beste te zijn", zegt hij bij Pickx Sport.

"Die mentaliteit wil ik ook kweken. Dit seizoen zit ik voorlopig aan negentien goals, dus ik moet voor dertig goals of meer gaan. Ik weet dat ik daartoe in staat ben. Ik wil een van de beste spitsen ter wereld worden en weet dat ik dat kan bereiken dankzij het vertrouwen dat ik heb.”

Rode Duivels

Bij de Rode Duivels zal hij het wel nog moeten afleggen tegen Romelu Lukaku, want daar scoorde hij nog maar twee keer in 14 matchen. “Ik denk dat ik gewoon iets bevrijder moet spelen. Ik leg mezelf te veel druk op door te denken dat ik absoluut moet scoren."

"Dat is niet nodig en is iets wat Thierry Henry me ook meegaf toen hij nog in de technische staf zat. Hij zei dat ik te gespannen was als ik aan de bal kwam en dat ik kalmer moest blijven. De volgende wedstrijd scoorde ik meteen."