Mag iedereen wat meer Castro-Montes zijn? De slinger is hard doorgeslagen naar de verkeerde kant

Moeten we niet allemaal een beetje meer Alessio Castro-Montes zijn? De speler van Union SG kreeg na de wedstrijd tegen Westerlo een vraag over de controversiële penalty. De wingback verraste door de scheidsrechters wat uit de wind te zetten.

Het is al een heel seizoen dat er zware kritiek komt op de scheidsrechters, maar sinds de verkeerde beslissing in Anderlecht-Genk is het hek helemaal van de dam. Uiteraard moet het niveau van de refs naar omhoog, maar laten we ook even eerlijk zijn: de slinger is helemaal naar de verkeerde kant aan het doorslaan.

Wekelijks in hun hemd gezet

Zoals Eupen-trainer Florian Kohfeldt, die rood eiste voor Mignolet de afgelopen speeldag. Een clear and obvious error was dat niet, maar hij maakte er wel een zaak van achteraf. Misschien moeten coaches en spelers er zich bij neerleggen dat refs ook menselijk zijn en fouten maken zonder dat er complot achter zit.

We zijn een klimaat aan het creëren waar refs met de bibber op het lijf aan een match beginnen. Dat hun autoriteit werd aangetast door dat scheidsrechtersrapport dat gelekt werd, mag ook al een farçe genoemd worden. De schuldige daarvan heeft een paar refs een plezier gedaan, anderen gewoon in hun hemd gezet.

We moeten investeren in de verbetering van de referees, zoveel is duidelijk. De KBVB moet zich daarvoor engageren en een nieuwe structuur op poten zetten. Maar evengoed is dat een verantwoordelijkheid van de clubs en trainers. De Pro League moet financieel mee op de kar springen om ze betere begeleiding en hulpmiddelen te bezorgen.

Schrik om de verkeerde beslissing te nemen

De trainers en spelers moeten ze dan weer niet telkens publiekelijk aan de schandpaal nagelen. Want nu is de twijfel groot binnen het scheidsrechterskorps. Schrik om de verkeerde beslissing te nemen en daardoor verkeerde beslissingen nemen door alles te overanalyseren.

Alessio Castro-Montes verwoordde het perfect: "We moeten minder aandacht besteden aan de scheidsrechters. Het helpt niet als we hen nog eens extra druk gaan opleggen door er nog eens over te praten. Zo gaan ze misschien nog meer twijfelen en dat is niet bevorderlijk voor hun niveau. Ze proberen ook maar hun job te doen, ik denk niet dat er iemand bij zit met kwade bedoelingen."

Scheidsrechters en clubs zijn partners van elkaar. Zonder scheidsrechters geen voetbal. Of wilt u het zonder 'man in het fluogeel of groen' - zoals Hein Vanhaezebrouck het verwoordde - doen? We zitten met een jonge arbitrage, die nog moet leren. Iedereen zou dat liever sneller zien gebeuren. Een scheiding tussen veldrefs en VAR's zou al een begin zijn.