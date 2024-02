Vandenbempt haalt Boucaut helemaal onderuit na uitspraken over Vanaken

Vorige week haalde Alexandre Boucaut nog alle voorpagina's van de kranten met zijn uithaal naar Hans Vanaken toen die rood kreeg na de match voor klagen. "Een cadeau voor al zijn collega's", riep Boucaut als steun aan Jasper Vergoote in de RTBF-studio. Bij Extra Time kwamen ze daar op terug.

Boucaut noemde Vanaken ook nog een "babyface" en "een verschrikkelijke speler". "Ik vind het te makkelijk om zich op een man te focussen", zei Peter Vandenbempt. "Het is een oude frustratie waarmee Boucaut makkelijk wil scoren."

"Ik wil het niet communautair maken, maar als het een Franstalige speler is van Standard doet hij dit niet. Maar het is makkelijk om op de RTBF te scoren over een speler van Club Brugge. Daarenboven zou hij zelf niet erg hoog scoren als je enkele spelers zijn prestaties op het veld laat beoordelen. Dus ik vond dat hij weinig recht had van spreken."

Vanaken is wel een speler die makkelijk klaagt bij de scheidsrechter en is een slechte verliezer. "Die kanaliseert frustraties naar de scheidsrechter, dat is zeker juist", merkt Vandenbempt nog op. "Maar nog eens: om er uiterlijke kenmerken bij te betrekken, is heel vreemd."