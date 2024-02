Moet Charles De Ketelaere met de Rode Duivels mee naar het EK? Steven Defour spreekt zeer klare taal

Charles De Ketelaere is geweldig bezig in Italië. De jonge Belg verkeert in goede vorm en is week na week beslissend bij Atalanta. Zal hij zijn plaats verdienen op het komende EK?

Met vier doelpunten en twee assists in de laatste vier wedstrijden, is de kans groot dat je al gehoord hebt hoe goed Charles De Ketelaere bezig is bij Atalanta. In zijn laatste wedstrijd liet hij zijn zelfvertrouwen nog maar eens blijken door een fantastische doelpunt te maken. "𝘊𝘢𝘥𝘦 𝘥𝘢𝘭 𝘤𝘪𝘦𝘭𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘶𝘯 𝑪𝑨𝑷𝑶𝑳𝑨𝑽𝑶𝑹𝑶" 🎶



Stunning by CDK ✨#DeKetelaere | #GenoaAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/hP6uxlz2kl — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 12, 2024 Hij oogst overal lof tegenwoordig. Iedere keer dat Atalanta wint lijkt hij beslissend en staat CDK op de voorpagina van iedere Italiaanse krant. Maar een vraag die nu plots meer en meer gesteld wordt: zal hij bij de EK-selectie van Domenico Tedesco zitten? Volgens Steven Defour in ieder geval wel. "Volgens mij moet je hem altijd meenemen, simpelweg omdat hij speelt. Als je naar de vorm kijkt, verdient De Ketelaere mee te gaan", vertelde hij bij de podcast '90 minutes'. Defour merkt op dat Tedesco nog wel eens veel aan CDK zou kunnen hebben. "Ik denk ook dat op een spannend moment op het EK Tedesco misschien eens iets anders wil proberen, en dat kan De Ketelaere wel. Al is er erg veel keuze voor Tedesco."