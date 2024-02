Niet alleen Kevin De Bruyne maakt indruk, ook andere Rode Duivel in de Premier League oogst lof

Kevin De Bruyne maakt bijzonder veel indruk de laatste tijd en oogst dan ook veel lof. Maar er zijn natuurlijk nog andere Rode Duivels die het erg goed doen.

Zo loopt in de Premier League ook nog onder meer Leandro Trossard rond. Die heeft bij Arsenal zijn draai ook duidelijk gevonden. Tim Sherwood, voormalige speler en coach in Engeland, is onder de indruk.

"Ik vind Leandro Trossard op die positie nog beter dan Havertz", begon hij. Dit seizoen moet Trossard het vooral met invalbeurten doen.

"Breng hem in het strafschopgebied en hij is een killer. Hij is een beetje als Jota (van Liverpool n.v.d.r.) voor mij. Hij geeft assists en scoort doelpunten. Trossard was een geweldige aanwinst voor The Gunners."