Ivan De Witte laat van zich horen: "Vorige week in de kleedkamer geweest"

KAA Gent beleeft moeilijke tijden in 2024. Voor voorzitter Ivan De Witte blijven de sportieve ambities echter dezelfde, ook na een wintermercato vol vertrekkers.

KAA Gent verkocht tijdens de wintermercato voor bijna 50 miljoen euro aan spelers. Goed voor de portemonnee van de Buffalo’s, maar sportief gezien een ferme stap achteruit, waardoor de supporters al stevig aan het morren zijn.

“Ik ben blij dat we de financiële situatie van de club in evenwicht hebben gebracht. Dat is goed nieuws als je het vergelijkt met de situatie bij andere Belgische clubs”, zegt voorzitter Ivan De Witte aan Sporza.

Volgens De Witte heeft dat slechts een beperkte weerslag gehad op het team en moeten de sportieve ambities nog altijd hetzelfde blijven. De voorzitter van KAA Gent blijft ervan overtuigd dat de juiste keuzes gemaakt werden tijdens de wintermercato.

Geen extra donderpreek in de kleedkamer

“De beslissing om financieel gezond te blijven was voor ons de prioriteit. Clubs die dit niet doen, worden vroeg of laat geconfronteerd met zichzelf. Ik vind dat we nog altijd met veel enthousiasme en vooral veel geloof naar de volgende matchen moeten toeleven.”

Ook Hein Vanhaezebrouck is geen probleem volgens De Witte. Hij ziet een coach vol adrenaline en energie om de volgende matchen tot een goed einde te brengen. Een extra donderpreek van de voorzitter is er voor de Europese wedstrijd niet nodig.

“Ik ben vorige week al in de kleedkamer geweest. Dat mag je niet te veel doen, anders heeft het geen zin”, bekent De Witte. “Je kunt ook moeilijk zeggen dat er tegen Cercle Brugge geen inzet was. Veel inzet, maar ook veel pech.”