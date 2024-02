Vanhaezebrouck "zoekt geen excuses", maar heeft er toch één: "UEFA-onwaardig"

KAA Gent ging donderdag volledig onnodig onderuit tegen Maccabi Haifa. De Buffalo's waren duidelijk de betere ploeg, maar konden amper kansen afdwingen. Een nederlaag die Hein Vanhaezebrouck ook weet aan de omstandigheden. Maar eveneens was hij streng voor zijn spelers.

Vanhaezebrouck kon niet lachen met de staat van het veld. “Er was inderdaad zeker een verzachtende omstandigheid: een ongelooflijk slecht veld, UEFA onwaardig", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

"Dit is een mooi stadion en we kregen een prima ontvangst maar de staat van de grasmat, pfff. In IJsland en Servië was het ook al zo. Ik zoek geen excuses want het was voor beide teams zo. Je speelt dan noodgedwongen kick en rush maar dan is het vooral hopen op wat geluk."

Gent kreeg één goal tegen en kon desondanks niet meer scoren. De zesde nederlaag in 2024 al... "Ik hoop dat de klek nu leeg is, maar het blijft hetzelfde verhaal."

Al kregen ook zijn spelers een veeg uit de pan. "De manier hoe wij naar doel trappen. Tja, zo creëer je niet dat tikkeltje meer. Dat is een vaststelling die we al een tijdje maken. We moeten verder doen, niet klagen maar hard werken en verbeteren. Hopelijk staat er dan iemand op. De enige die op topniveau was, Julien De Sart, missen we dan ook nog eens in de return door die gele kaart."