Boskamp heeft grote lof voor Club Brugge, maar heeft ook bedenkingen: "Knap gedaan van Vince"

Club Brugge blijft maar zaakjes doen die de wereld verbazen. De deal rond Igor Thiago was de meest verrassende. Ook Johan Boskamp trok grote ogen en neemt zijn hoed af voor Vincent Mannaert.

De afscheidnemende sportief manager van blauw-zwart heeft nogmaals zijn stempel gedrukt op de club. “Nou, ik weet niet hoe Vince (Vincent Mannaert, red.) dat geflikt heeft, maar Club mag hem bij zijn afscheid wel trakteren op een duur dinertje", knipoogt Boskamp in HBvL.

Zeker gezien Thiago een desastreus seizoensbegin kende. "Een paar maanden geleden lachte iedereen Thiago nog uit en nu is hij de duurste uitgaande transfer ooit in België. Knap gedaan van Vince, dat mag ook eens gezegd worden."

Al heeft Boskamp ook bedenkingen over de slaagkansen van de Braziliaan. "Of hij dat peperdure prijskaartje ook kan waarmaken? Afwachten. Op het eerste gezicht is hij gebouwd voor de Premier League, maar daar zijn de verdedigers ook wel van een ander kaliber dan die in België.”