Mysterie opgelost! Waarom Chelsea de problematische blessure van Roméo Lavia verstopte

Roméo Lavia heeft sinds zijn transfer naar Chelsea slechts 32 minuten gespeeld dit seizoen. De Rode Duivel sukkelde deze zomer met een enkelblessure, maar die is al lang opgelost. Chelsea wou echter niet spreken over wat er met hem aan de hand was.

Dat mysterie lijkt nu opgelost. Volgens informatie van La Libre Belgique heeft hij een spierscheur in de dij opgelopen. Dit is een serieuzer probleem dan wat we konden verwachten in december vorig jaar. "Ik ben een beetje bezorgd," reageerde Pochettino eenvoudig, zonder de ernst of de aard van de blessure te specificeren.

"Ik hoop dat het geen groot probleem is, want het is een belangrijke speler. Het zou jammer zijn als we hem niet kunnen gebruiken in de komende wedstrijden."

De aard van het probleem zorgt inderdaad voor meer zorgen bij de Londense club, die afgelopen zomer meer dan 62 miljoen euro heeft uitgegeven om de Belg aan te trekken. Bij herhaalde spierblessures waarvan de duur van de afwezigheid moeilijk in te schatten is, is het niet ongebruikelijk dat clubs er discreet over blijven.

Zeker wanneer het probleem waarschijnlijk voortkomt uit onvoldoende voorbereiding en een overhaaste terugkeer, ondanks genomen voorzorgsmaatregelen.