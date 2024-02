Vreugde is groot bij KV Oostende na overwinning op het veld van Lommel SK: "Dat is onze sterkte en de manier waarop wij punten gaan pakken"

KV Oostende deed een geweldige zaak in de strijd om het behoud in de Challenger Pro League. Er werd met 0-1 gewonnen op het veld van Lommel SK.

KV Oostende had aan één doelpunt genoed om de drie punten mee naar huis te nemen tegen Lommel SK. Door deze overwinning klimmen de Kustboys naar de 12e plaats in het klassement.

Speler Jonas Vinck was enorm trots op de mentaliteit die de spelers toonden. "Het ligt gewoon aan onze mentaliteit. Dat hebben we woensdag ook gezien. Er staan echt elf krijgers op het veld die voor iedere meter vechten en voor elkaar door het vuur gaan."

"Als er dan eens iemand een steek laten vallen is er meteen weer iemand om dat op te rapen. Dat is de sterkte van dit Oostende en dat is de manier waarop wij onze punten gaan pakken dit jaar", besluit hij.