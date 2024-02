Vincent Kompany bezig aan laatste matchen bij Burnley? "Zulke meetings wil je niet hebben"

Burnley lijkt in de Premier League een vogel voor de kat. Het zou een mirakel zijn als de ploeg het behoud nog weet af te dwingen.

Burnley staat samen met Sheffield United op de voorlaatste plaats in de rangschikking van de Premier League. De achterstand op een veilige plek is ondertussen opgelopen tot zeven punten.

De 5-0-nederlaag tegen Arsenal zette nog maar eens in de verf dat de ploeg van trainer Vincent Kompany eigenlijk niks te zoeken heeft op het hoogste niveau.

Bij ploegen in de Jupiler Pro League die met dit soort problemen zitten, zou er al lang van trainer gewisseld zijn, maar tot nu toe behield de eigenaar van Burnley nog altijd het vertrouwen in de ex-trainer van RSC Anderlecht.

Bij de bookmakers is Kompany één van de topkandidaten om snel de laan uitgestuurd te worden, maar de eigenaars van Burnley hebben nog nooit een signaal in die richting gegeven.

En dat zullen ze wellicht ook niet doen, waardoor het perfect mogelijk is dat Kompany met Burnley volgend seizoen weer in The Championship uitkomt. Het gerenommeerde The Athletic is ervan overtuigd dat de club achter Kompany blijft staan.

Burnley blijft Kompany top vinden

“Je moet realistisch zijn”, zei mede-eigenaar Justin James Watt in een interview. “Uiteraard hebben we daar al over gepraat. Het zou onverantwoord zijn om dat niet te doen, ook al wil je zulke meetings nooit hebben.”

“Maar we zijn aan het vechten en doen er alles aan om ons te redden. Vincent Kompany is top. Mijn favoriete momenten op de club beleef ik wanneer ik met Vince in de kleedkamer zit te praten over tactiek, mentaliteit, motivatie… Hij is daar briljant in.”