Davy Roef schat zijn speelkansen in tegen Maccabi Haifa en heeft nieuwtje voor de fans

KAA Gent speelt woensdag in de Conference League tegen Maccabi Haifa. Het is uitkijken wie Hein Vanhaezebrouck in doel posteert.

Vorige week was het Davy Roef die in Boedapest in de heenwedstrijd tegen Maccabi Haifa het Gentse doel verdedigde. Alleen Hein Vanhaezebrouck weet momenteel wie er woensdagavond onder de lat zal staan.

“We doen allemaal – dus ook de twee jongere kerels – telkens weer ons best op training en we tonen dat we klaar zijn. Als je mag starten, moet je gewoon alles geven”, aldus Davy Roef in Het Nieuwsblad.

Volgens Roef zijn er geen echte afspraken gemaakt. Hij bereidt elke wedstrijd voor en als hij mag starten, dan is hij er gewoon klaar voor. Maar Roef zou zijn team heel graag aan een plekje in de achtste finales helpen. “Een rotatiesysteem komt wel vaker voor bij onze coach maar mijn mening doet daar niet echt toe”, blijft Roef op de vlakte.

Topaffiche in de volgende ronde van de Conference League voor KAA Gent

De ambities zijn er alvast in Europa, ook al gaat het in de competitie moeizaam. “De Conference League is voor ons belangrijk en we stelden ons tot doel om even goed te doen als vorig seizoen, daarvoor moeten we nog zeker twee rondes overleven.”

Een onvergetelijke campagne was het tot dusver niet, maar zich kwalificeren voor de volgende ronde levert volgens Roef bijna zeker een absolute topper als tegenstander op. “Ik zit nu wel redelijk dicht bij mijn beste niveau maar je moet telkens match per match leven. Op training gaat het vrij goed, dus ik mag zeker niet klagen.”