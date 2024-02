Genk lijkt volgende megatalent te hebben: international op zijn... 13de

"Kent u Ilyes Bennane? Waarschijnlijk niet, en dat is logisch, want hij is slechts... 13 jaar oud, maar speelt al voor het Belgische nationale U15-team.

Ilyes Bennane is pas 13 jaar oud, maar stond toch in de schijnwerpers van La Dernière Heure dinsdag. Een eer die te verklaren is door zijn vroegrijpheid: de jonge talentvolle speler van Racing Genk is namelijk de jongste speler die is opgenomen in het Belgische nationale jeugdteam, waar hij zich bij het U15-team voegde net na het vieren van zijn 13e verjaardag.

Ter vergelijking: Romelu Lukaku, wiens fysieke vroegrijpheid goed bekend was, moest wachten tot hij 14 jaar en een half was om deel uit te maken van het nationale U15-team.

En in zijn club speelt Bennane ook in het U15-team, waarbij hij zelfs af en toe traint met het U16-team van Genk. Een opwaardering die, in tegenstelling tot Lukaku, niet te wijten is aan een buitengewoon lichaam.

Volgens Jelle Van Damme, één van zijn makelaars, is Bennane gewoon "een van de grootste talenten van Europa". We zijn benieuwd, ook al moeten we geduld hebben.