Match tegen Maccabi Haifa kost KAA Gent handenvol geld, Vanhaezebrouck zucht: "Niet om gelukkig van te worden"

KAA Gent speelt vanavond tegen Maccabi Haifa in een superbeveiligde Gent Arena. Zonder supporters en met heel wat veiligheidsmaatregelen door de situatie in Israël. Dat heeft zo ook zijn weerslag op de financiën.

De wedstrijdorganisatie kost Gent natuurlijk geld en aangezien ze geen inkomsten hebben van ticketing of catering loopt het verlies op tot zo'n 250.000 euro netto. Daarbij komt dat de wedstrijdpremies van de spelers wel betaald moet worden.

Als Gent de volgende ronde bereikt mogen ze wel 600.000 euro aan prijzengeld bijschrijven. Daarna zouden ze wel kunnen rekenen op een mooie tegenstander die inkomsten in het laatje brengt. De Buffalo's moeten dus aan de slag om de 1-0 uit de heenmatch goed te maken.

"Ons Europees programma is niet om gelukkig van te worden", zei Vanhaezebrouck erover bij HLN. "In de groepsfase speelden we tegen een Oekraïense en Israëlische opponent die wegens de oorlog elders moest spelen."

"In IJsland ontsnapten we aan de vulkaanuitbarsting en zat er ook weinig volk in het stadion. Dan overleef je de groep en loot je wéér een Israëlisch team. Jammer. Wij zullen tegen Maccabi proberen zorgen voor een cadeau aan onze fans."