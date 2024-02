Vertrouwen of arrogantie? Van Der Bruggen spreekt opnieuw over Cercle in de top zes

Op vier speeldagen van het einde staat Cercle Brugge nog altijd in de top zes. Ze spreken in Brugge nog altijd vol vertrouwen over het halen van die Champions' play-off.

Coach Miron Muslic stak het vuur aan de lont door na de overwinning tegen KAA Gent te stellen dat zijn team niet meer uit de top zes zou vallen. "Ons doel blijft hetzelfde, we zijn het jongste team in België en niemand krijgt ons nog uit de top 6. We gaan ervoor vechten."

Na de derby tegen Club Brugge staat Cercle nog altijd in de top zes, al heeft Racing Genk wel evenveel punten. Doordat Cercle twee wedstrijden meer won dan Genk, wint de Vereniging voorlopig ook het pleit van de Limburgers.

Zelfvertrouwen bij Cercle Brugge

Ook het programma lacht Cercle Brugge toe met een verplaatsing naar Eupen, thuis tegen KV Mechelen, uit tegen Charleroi en afsluiten thuis tegen RWDM. Drie van de vier wedstrijden tegen ploegen die dus vechten tegen degradatie.

"Dat zelfvertrouwen moeten we wel uitstralen natuurlijk. Als wij spelen zoals we al het hele seizoen spelen, dan zal de tegenstand bijzonder goed moeten zijn om ons er nog uit te krijgen", stelt Hannes Van de Bruggen.

"Dat is zonder dedain dat ik dat zeg, maar dat is wel het nodige zelfvertrouwen die we aan de dag moeten leggen. Als we vier op zes pakken tegen Gent en Club, dan mogen we daarvan dromen", stelt hij nog.