Kevin Mirallas doet vlak voor topper boekje open over situatie bij Eendracht Aalst

In tweede nationale staan dit weekend met Eendracht Aalst en Dikkelvenne de nummers één en twee tegenover elkaar. Sportief directeur Kevin Mirallas voelt dat de druk gigantisch groot is.

De ex-Rode Duivel kwam vorig jaar aan als sportieve baas van Eendracht Aalst. Na 24 speeldagen staat de ploeg aan de leiding in tweede nationale, al is er heel veel te doen over extra-sportieve zaken rond de club.

In mei speelde Mirallas nog voor Limasol en had hij nog een contract voor een seizoen, maar hij had te veel last van de knie waarna hij zich liet opereren. De chirurg raadde hem aan om te stoppen met voetbal en zo kwam hij uiteindelijk in Aalst terecht.

“Natuurlijk kriebelt het soms, maar ik zag het altijd zitten om ergens sportief directeur te worden. Aalst bood mij die kans. Trainer worden heb ik nooit overwogen. Voor mij is dit een positief verhaal”, zegt Mirallas aan Het Laatste Nieuws.

Gigantische druk bij Eendracht Aalst

Hij wist op voorhand dat er de nodige problemen waren, maar die worden volgens Mirallas allemaal opgelost. “De negatieve verhalen zijn vervelend. Zaken kloppen vaak niet en het positieve wordt nauwelijks belicht. Ik heb nu een bureaujob. Uiteraard is dat helemaal anders, maar het gaat nog altijd om voetbal. Dat vond ik belangrijk bij mijn keuze.”

Sportief staan de ploeg eerste, maar toch kon het veel beter. “We moesten al met een straat voorsprong op kop staan. Of ik veel druk ervaar? Ik kan niet ontkennen dat de club duidelijke doelen voor ogen heeft. Eendracht wil niet promoveren, Eendracht moet promoveren”, besluit hij.