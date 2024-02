Verdwijnt een absolute Belgische traditieclub van het toneel? 'Eigenaars ontkennen alles, maar het is al te laat'

Eendracht Aalst zit in zwaar weer. De Belgische traditieclub is sinds kort eigendom van Turkse investeerders, maar dat hoofdstuk is allesbehalve een succesverhaal. Dreigt er een monument van het Belgische voetbal te verdwijnen? We vrezen er alleszins voor.

Eendracht Aalst heeft dan wel geen uitpuilende prijzenkast of een paginalange erelijst, maar De Ajuinen zijn één van die absolute cultclubs in het Belgische voetbal. Sinds de millenniumwissel gaat het de Oost-Vlamingen allesbehalve voor de wind. Degradaties, faillissementen en dubieuze overnames zorgen ervoor dat Den Iendracht anno 2024 amper nog een toekomst heeft. Aalst is sinds dit seizoen in handen van Turkse investeerders met banden in de makelaarswereld. De voorbije maanden waren dan ook een komen en gaan van nieuwe spelers, beloftes die niet worden nagekomen en een schuldenberg van een slordige vijf miljoen euro. Dat weet Het Laatste Nieuws. Een positieve noot: Aalst doet het op sportief vlak - al is de club wel teruggezakt naar Tweede Amateur - allesbehalve slecht en staat aan de leiding in het klassement. Wat is er aan de hand bij Eendracht Aalst? Een titel zit er dan misschien wel in, maar promotie lijkt geen optie te zijn. Een sociale inspectie - tijdens een thuiswedstrijd nota bene - heeft zware mistoestanden aan het licht gebracht. De inspecteurs ontdekten illegale praktijken zoals zwartwerk bij spelers en trainers, spelers die zonder een geldige verblijfsvergunning in België verblijven om er te voetballen en een volledig gebrek aan investeringen in de club en de jeugdopleiding. Met andere woorden: De Ajuinen staan (opnieuw) aan de rand van de afrond. De Turkse eigenaars ontkennen alle beschuldigingen en gaan er prat op dat ze de problemen willen én zullen oplossen. Desalniettemin hebben Voetbal Vlaanderen en het Aalsterse stadsbestuur hun bezorgdheid geuit en willen beide partijen de komende maanden toezien op de gang van zaken. Maar is het niet simpelweg te laat?