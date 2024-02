Didier Lamkel Zé onthult dat hij bij drie Belgische clubs nog terechtkon: "Ik was bij hen op kantoor, maar ze wilden niet betalen"

Didier Lamkel Zé had nog bij andere Belgische clubs kunnen spelen. Het enfant terrible spreekt over drie ploegen die interesse zouden gehad hebben.

Didier Lamkel Zé bij Standard, we kunnen ons al een beetje inbeelden hoe dit zou gelopen zijn. Maar had deze fantasie werkelijkheid kunnen worden? Volgens Lamkel Zé zelf waren we er afgelopen zomer heel dichtbij. De speler van FC Metz onthulde dat verschillende Belgische clubs onlangs interesse in hem hebben getoond.

"Enkele makelaars boden me Sint-Truiden aan, maar ik zei dat ik niet wilde, omdat Bölöni me twee weken daarvoor had gebeld," vertelt Didier Lamkel Zé, geïnterviewd door Eleven Sports. "Hij zei dat hij zou proberen me naar Metz te laten komen."

Standard wilde niet betalen

Ook RWDM van John Textor informeerde naar hem. "Daarna weet ik niet of STVV of Molenbeek echt geïnteresseerd waren, maar er werd wel over gesproken."

"Ruim voordat ik naar Turkije ging (waar hij in augustus 2023 bij Hatayspor tekende, red.), was ik in de kantoren van Standard. Maar Antwerp wilde 500.000 euro en Standard wilde ze niet betalen."

Lamkel Zé verwijst dus naar de zomer van 2022, een jaar eerder. Antwerp verkocht uiteindelijk zijn speler aan KV Kortrijk, voor een bedrag van 500.000 euro. Bij de Kerels vertrok hij na tien wedstrijden al.