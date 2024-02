Pep Guardiola komt met belangrijke update over situatie van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne keerde onlangs terug na een langdurige blessure. Toch moest hij afgelopen weekend 90 minuten lang op de bank blijven zitten. Coach Pep Guardiola komt nu met een update over zijn situatie.

Kevin De Bruyne maakte al enorm veel indruk sinds zijn comeback. In vijf wedstrijden was hij goed voor één doelpunt en vier assists. Het was even schrikken toen hij afgelopen weekend tegen Brentford 90 minuten lang op de bank bleef zitten.

Pep Guardiola komt nu met een update over de situatie van de Rode Duivel. "Hij is niet geblesseerd. Ik weet nog niet of hij 100% is, maar we hebben een goede beslissing genomen door geen risico te nemen tegen Brentford. Los van het resultaat, want als het resultaat niet goed had geweest, hadden mensen altijd gevraagd waarom hij niet speelde. Hij voelde zich er gewoon niet goed bij", vertelde hij volgens HLN.

Manchester City neemt het zaterdagavond op tegen Bournemouth. KDB zal zeker en vast meereizen, maar of hij ook op het veld zal verschijnen blijft nog een vraagteken.