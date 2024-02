Standard-coach Ivan Leko opvallend optimistisch voor wedstrijd tegen Union SG

Standard maakt zondag de lastige verplaatsing naar Union SG. Coach Ivan Leko zag Union een goede wedstrijd spelen tegen Frankfurt, maar ziet ook mogelijkheden om te winnen.

Standard heeft nog vier enorm belangrijke wedstrijden voor de boeg, en de eerste daarvan zal een verplaatsing naar Union Saint-Gilloise zijn. Ivan Leko heeft de prestatie gezien van zijn tegenstander in Frankfurt en feliciteert hen.

"Het is een mooie ploeg om naar te kijken. Niemand kende de spelers en niemand geloofde in hen, en kijk waar ze nu staan. Het is een zeer complete ploeg en een zeer kalme club die fantastisch werk levert. Ze mogen trots zijn op zichzelf. Ik heb de wedstrijd gisteren gekeken, en chapeau!", verklaarde hij tijdens de persconferentie op vrijdag.

Leko is onder de indruk... maar optimistisch

"Het is een goed voorbeeld voor veel teams en veel clubs over hoe je moet werken. Geld en cv tellen niet op het veld. Het is niet de duurste ploeg, niet de mooiste op papier, niet het mooiste stadion, niet de beste faciliteiten. Toch staan ze eerste en dat is verdiend", gaat hij verder.

Toch ziet de coach van Standard dat zijn team in staat is om voor een stunt te zorgen in het Dudenpark. "Ik zie niet in waarom we niet zouden kunnen winnen. Het maakt niet uit welke teams en hun vorm. Als je niet gelooft dat je de wedstrijd kunt winnen, als je niet in jezelf gelooft, blijf dan thuis en kijk gewoon naar de wedstrijden. Ze zijn vandaag beter dan wij, dat is zeker, maar ik zie niet in waarom we hen niet zouden kunnen verslaan", concludeerde Leko.