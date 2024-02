Hoe Genk een speler van Anderlecht 'stal': "Al lang op radar, maar het was absoluut handig dat hij al in België was"

KRC Genk haalde een dik jaar geleden Tolu Arokodare weg bij Amiens voor vijf miljoen euro. Lange tijd zag het er echter helemaal anders uit en leek de Nigeriaanse spits op weg naar RSC Anderlecht. Dimitri De Condé is teruggekomen op de zaak.

Lange tijd leek Tolu Arokodare op weg naar RSC Anderlecht, al stond hij ook al een tijdje op het lijstje van KRC Genk. Die waren op zoek naar een mogelijke vervanger voor Paul Onuachu, die op het punt stond om te tekenen in de Premier League bij Southampton.

Genk 'steelde' Tolu Arokodare van Anderlecht: De Condé legt uit

"Het waren wintertransfers en in de beleidslijn die ik uitstippel is dat wat we liever niet willen", aldus Dimitri De Condé in MIDMID. "Het is soms onvoorspelbaar in het voetbal. Het werkt soms via Engelse clubs die in paniek schieten of iets nodig hebben, dat is de andere kant van het verhaal."

"Tolu Arokodare stond al heel lang op onze radar. Het was absoluut handig dat hij al in België was. Het was een heel speciale dag", kon er een lachje af bij Anderlecht. "Het verliep die dag heel hectisch, met een deadline op middernacht. Op een bepaald moment heb je het zelf niet meer onder controle."