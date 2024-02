Dimitri de Condé verrast: "Dat kost KRC Genk 10 miljoen euro per jaar"

KRC Genk is een ploeg die enorm hard inzet op de eigen jeugd. Daar komt natuurlijk ook heel wat geld bij kijken dan... Volgens Dimitri de Condé is die kost enorm.

Technisch directeur Dimitri de Condé verklapte dat KRC Genk verrassend veel geld investeert in zijn jeugdwerking. "Wij investeren elk jaar enorm veel in de jeugd. Dat kost ons vandaag, met Jong Genk inbegrepen, 10 miljoen euro per jaar. Dat is immens qua kost, maar we zetten daar dan ook op in", stelde hij bij de podcast MIDMID.

En KRC Genk plukt daar de vruchten ook van. "We zijn heel trots dat we veel jeugd integreren", gaat de Condé verder. "Ik was heel blij want nu hadden we vier jongens uit de eigen academie die aan de aftrap stonden (El Khannouss, Heynen, Vandevoordt en Oyen).

Racing Genk heeft steeds over het algemeen een erg jonge ploeg door hun werking. "Het feit dat we dan af en toe was minder maturiteit hebben, is een gevolg van het model. Maar we blijven trouw aan ons model en we zijn er erg trots op ook. Onze instroom wordt enkel maar belangrijker nu met Jong Genk, daar loop heel wat talent rond."