Net wanneer hij het niet meer verwachtte, heeft KV Mechelen nieuwe 19-jarige groeibriljant?

Vier jaar geleden trok Bilal Bafdili als jeugdspeler van Standard naar KV Mechelen. Daar maakt hij sinds dit seizoen regelmatig deel uit van de A-kern. En afgelopen weekend zorgde hij voor zijn eerste profdoelpunt.

Van Jong KV meteen naar de basis

19 jaar is Bafdili nog maar en hoewel hij in november bij zijn eerste selectie in de A-kern tegen Standard mocht beginnen van interim trainer Fred Vanderbiest, moest Bafdili het verder vooral doen met invalbeurten. Die invalbeurten werden de afgelopen weken korter en korter maar tegen Kortrijk bewees hij dat invallen in de 90e minuut en even later nog scoren ook een mogelijkheid is.

"Dat is natuurlijk heel leuk en ik heel fier op mezelf. Het is een voorlopig orgelpunt van al het werk van de voorbije jaren. En dat samen met de overwinning in het eigen stadion, wat een gevoel!", was doelpuntenmaker Bafdili enthousiast na de 3-0 overwinning tegen KV Kortrijk.

Twijfels

Bafdili kwam in de kern omdat KV Mechelen een stevig gevulde lappenmand had maar ondertussen zijn er nog wat extra spelers aangekocht in januari en is die lappenmand wat leger. "Ik had ook mijn twijfels of ik mijn plaats nog wel had toen de spelers bleven terugkomen. Maar de coach bleef het vertrouwen hebben in mijn kwaliteiten."

En dat loont dus want ondanks de paar speelminuten was Bafdili trefzeker, al werd zijn schot aangeraakt door Tsunoda waardoor Vandenberghe kansloos was. "Het is natuurlijk moeilijker om je te tonen als je minder minuten mag maken. Ik had niet durven dromen dat ik zou scoren maar ik wil bij elke invalbeurt het maximum eruit halen", besloot Bafdili.