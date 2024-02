Kevin De Bruyne heeft beslist: 'Rode Duivel geeft entourage groen licht voor nieuw contract en... dit nieuws gaan vooral de fans van Amerikaans voetbal héél graag lezen'

Kevin De Bruyne heeft een beslissing genomen over zijn toekomst. De Rode Duivel zit met een nieuw avontuur in het achterhoofd, maar heeft zijn zaakwaarnemers groen licht gegeven om een nieuw contract bij Manchester City te onderhandelen.

Kevin De Bruyne en Manchester City zaten eerder al samen om het nieuwe contract van de Rode Duivel te bespreken, maar dat liep niet van een leien dakje. Belangrijke kanttekening: de middenvelder lag op dat moment nog in de lappenmand. The Citizens hadden vragen bij zijn fysieke paraatheid, maar het Belgische meesterschap van de voorbije weken spraken boekdelen.

Ook De Bruyne wil verder in het Etihad Stadium. Dat melden de Engelse media. De 32-jarige middenvelder denkt aan een nieuw contract voor twee of drie seizoenen aan de dezelfde voorwaarden van zijn huidig contract. Wellicht zal Manchester City even lastig doen over de cijfertjes - lees: het loon van The Kid - maar uiteindelijk zal ook de Engelse grootmacht overstag gaan.

Waar gaat Kevin De Bruyne in de toekomst voetballen?

Minstens even belangrijk: het wordt ook meteen het laatste contract van De Bruyne bij Manchester City. De 99-voudig Rode Duivel heeft naar verluidt héél duidelijk aangegeven dat hij wil proeven van een ander avontuur. Vooraleer de Saoedische topclubs zich alvast in de handen beginnen te wrijven: de voormalige sterkhouder van KRC Genk wil na het Engelse hoofdstuk richting de Amerikaanse Major League Soccer. In de voetsporen van ene... Lionel Messi?