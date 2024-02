Binnenkort droomtransfer voor Victor Boniface? 'Europese topclub aast op ex-spits van Union SG'

Victor Boniface is momenteel in volle opmars en beleeft een geweldig seizoen met Bayer Leverkusen. Zozeer zelfs dat een andere club hem wil aantrekken.

Momenteel is de Nigeriaanse spits nog een tijdje out vanwege een blessure, maar voordien was hij enorm goed op dreef. Met tien doelpunten en zeven assists in slechts 16 competitiewedstrijden zweefde hij op een roze wolk.

Een jaar nadat hij voor 20,5 miljoen euro van Union Saint-Gilloise naar Leverkusen trok, is de waarde van Boniface recentelijk gestegen naar 40 miljoen.

Boniface in het vizier van Chelsea

Zal dit Bundesliga-seizoen met Leverkusen zijn enige zijn? Ondanks het feit dat zijn contract nog tot 2028 loopt, staat Boniface op het lijstje van een grote club uit de Premier League.

Volgens Bild heeft Chelsea interesse in de Nigeriaanse aanvaller, aangezien de Londenaren op zoek zijn naar een echte nummer 9, een killer voor het doel.

Het is afwachten of Leverkusen (dat recht op de landstitel in Duitsland afgaat) zijn aanvaller wil behouden of voor grote winst zou gaan bij een eventuele verkoop.