Blessure van Zinho Vanheusden is extra pijnlijk: "Hij had een speciaal moment voor ogen"

Zinho Vanheusden viel afgelopen weekend geblesseerd uit. Hij viel hard neer in de wedstrijd tegen Union SG.

Zinho Vanheusden maakte zijn comeback bij Standard na blessureleed, maar moest vorige zondag met de brancard van het veld gedragen worden. Hij moest zelfs een nachtje in het ziekenhuis doorbrengen.

Hij heeft nu last van een rugblessure. Het zou om een hernia gaan. Volgens zus Lisa, die alles van heel dichtbij meemaakt, is haar broer mentaal heel erg sterk, maar begint het zelfs bij hem nu ook door te wegen.

“Toen hij naar binnen werd gedragen, mochten we gelukkig snel naar hem toe. Hij had extreem veel pijn en was hard aan het wenen. Ik kon mijn tranen ook niet bedwingen. Die eerste minuten waren verschrikkelijk beangstigend”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

100ste wedstrijd voor Standard

Even was er schrik voor verlamming, maar de mensen van Union SG en de medische staf van Standard konden hen al snel geruststellen. “Ook de reactie van het publiek vond ik hartverwarmend. Hoe het hele stadion zijn naam scandeerde, dat was een supermooi gebaar.”

Een mooi moment, al had Vanheusden eigenlijk er op gerekend om komend weekend wat te vieren. Tegen KAA Gent zou hij zaterdag zijn honderdste wedstrijd voor de Rouches spelen.

“Het had een speciaal moment moeten worden. Ooit komt het er wel van, die honderdste match, dat weet ik zeker. Liefst zo snel mogelijk natuurlijk, maar het is nog te vroeg om daar een timing op te plakken”, besluit Lisa.