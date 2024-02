Is zijn toekomst gekend? Atalanta-directeur praat over definitieve transfer van Charles De Ketelaere

AC Milan en Atalanta BC kwamen afgelopen weekend niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Uitgerekend op San Siro slaagde Charles De Ketelaere er niet in om zijn stempel te drukken. Al heeft dat géén invloed op zijn toekomst.

Charles De Ketelaere had zich zijn terugkeer naar San Siro - op papier is de Rode Duivel nog steeds eigendom van AC Milan - wellicht anders voorgesteld. Het werd echter een anonieme eerste helft en aan de rust mocht de middenvelder in de kleedkamer blijven.

"We zijn enorm tevreden van De Ketelaere", had Luca Percassi begrip voor de mindere dag van het jeugdproduct van Club Brugge. "Vanaf de eerste dag liet hij zien dat hij een fantastische kerel is. En vanaf de eerste training hebben we zijn enorme kwaliteiten mogen aaschouwen."

Waar speelt Charles De Ketelaere volgend seizoen?

Geen kat twijfelt eraan dat Atalanta deze zomer de aankoopoptie van 22 miljoen euro zal lichten om De Ketelaere definitief naar Bergamo te halen. "Het is duidelijk dat we heel tevreden zijn met zijn prestaties", knipoogt de sportief direceur. "Maar het is nog te vroeg om over zomertransfers te praten."