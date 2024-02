Net zo vaak geblesseerd als op het veld: Zinho Vanheusden en het ongeluk dat hem maar blijft achtervolgen

Het is nog steeds moeilijk te voorspellen wanneer Zinho Vanheusden zijn comeback zal maken bij Standard, na de blessure die hij zondag opliep tegen Union. Eén ding is zeker, de centrale verdediger van Standard heeft echt pech.

Weer pech voor Zinho Vanheusden. De Standard-verdediger liep alweer een blessure op tegen Union. Dat terwijl hij net hersteld was van een knieblessure die hem enkele weken aan de kant hield.

Vanheusden kwam hard op zijn rug terecht na een duel. Geen breuk, maar wel een hernia die opnieuw opdook na de impact. Volgens zijn zus, Lisa, moest Zinho zelfs geholpen worden door de verpleegsters van het Erasmusziekenhuis in Brussel om zondagavond zijn kleding uit te trekken. "Ik ken niemand die zo pech heeft als hij", verklaarde ze bij Het Belang van Limburg. En terecht.

Zinho Vanheusden mist net zoveel wedstrijden als hij speelt

De fysieke problemen van de aanvoerder van Standard zijn niet nieuw. In zijn eerste seizoen als prof in 2017-2018 scheurde Vanheusden zijn kruisbanden voor het eerst en miste bijna 200 dagen competitie: 29 wedstrijden.

In de twee daaropvolgende seizoenen bleef hij relatief gespaard. Hij moest in de zomer van 2019 zijn knie laten opereren, maar miste slechts tien wedstrijden in twee seizoenen.

In het seizoen seizoen daarna volgt een nieuwe ramp. In november 2020 scheurde hij opnieuw zijn kruisbanden en was opnieuw bijna 200 dagen afwezig. De Belgische verdediger blijft pech hebben en vertrekt naar Genoa.

Vanheusden miste 20 wedstrijden in het seizoen 2021-2022, 16 wedstrijden vorig jaar met AZ Alkmaar. In totaal speelde Zinho Vanheusden 124 professionele wedstrijden in zijn carrière, waarvan 99 met Standard. Hij heeft vanwege blessures 111 wedstrijden gemist. Het ongeluk blijft hem achtervolgen.