KBVB kan in grote problemen komen, expert schuwt harde woorden niet: "Ze zijn geen Sherlock Holmes" en "Gestapo-praktijken"

De KBVB heeft een audit besteld om te onderzoeken wie het lek was die het scheidsrechtersrapport gelekt heeft. Maar zoals bij velen zal dat wel vragen oproepen omtrent de privacywetgeving. Privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert gaf meer uitleg bij HLN.

Volgens Dobbelaere-Welvaert wil de voetbalbond zich indekken, maar werkt het zo niet. “De externe partij is dan verwerker, maar de KBVB is nog steeds verantwoordelijk voor die verwerking en dus de hoofd aansprakelijk. Ze leggen eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de externe partij om later niet in de problemen te komen", zegt hij in HLN.

"Kijk: in geval van zware fraude zou je nog kunnen argumenteren dat men kan kijken naar professionele hardware. Wie heeft wat naar wie gestuurd? Maar een privécomputer is privé. De werkgever is geen Sherlock Holmes, hé."

In Het Nieuwsblad gebruikt hij zelfs nog hardere woorden: En wat als ze op belastende privé-informatie stuiten? Privacygewijs levert dat gigantisch veel problemen op. Dat is gewoon een onwettig onderzoek. Gestapo-praktijken.”

Onderzoek niet wettig

"Zij hebben niet de machtiging om dat te vragen. Willen ze dat die wél onderzocht worden, moet de KBVB klacht indienen bij de politie. Zij kunnen op die manier een onderzoek starten. Ook al zegt de voetbalbond dat ze goedkeuring hebben van de werknemers…. Dat kan eigenlijk niet", klinkt het in HLN.

Want wat als de mol gevonden wordt en daarop ontslagen wordt? "De kans is groot dat de werknemer dan naar de arbeids­recht­bank zal stappen. En in negen van de tien gevallen zal die oordelen dat het onderzoek niet wettig is uitgevoerd. Dan is er een mogelijk­heid dat ontslag wordt terugge­draaid én dat er een schadever­goe­ding moet betaald worden."