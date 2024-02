Speelt Club Brugge straks echt 'cavalier seul'? "Het zou nogal wat zijn!"

In zijn interviews die hij deze week gaf, sprak Club Brugge-CEO Bob Madou over het individueel verkopen van de tv-rechten van blau-zwart. Een ballonnetje dat eerder ook door Bart Verhaeghe al eens was opgelaten. Maar is dat dreigement reëel of gewoon een drukkingsmiddel?

Madou zei het gisteren in onder meer Het Nieuwsblad: “Wij zouden graag zien dat de mediagelden verdeeld worden op basis van de bijdrage per club. Wij denken dat wij en een paar anderen een groot aandeel hebben in het totaalbedrag”, zegt Madou. De Pro League moet de komende maanden een verdeelsleutel vinden en met die uitspraak laat Madou blijken dat ze niet tevreden zullen zijn met een habbekrats. De voorbije jaren werd dat echter allemaal netjes achter de schermen geregeld en bij de Pro League maken ze zich dus niet al te veel zorgen. Meer nog, volgens sporteconoom Wim Lagae wil Madou zo de druk verhogen. “Als iedereen straks apart met Dazn, het voormalige Eleven, en andere partijen gaat onderhandelen, het zou nogal wat zijn", zegt hij in Het Nieuwsblad. Volgens Lagae wil Club Brugge gewoon een groter deel van de koek. "Laat ons dus zeggen dat de uitspraken van Madou kaderen in de voortdurende strijd tussen de grotere en de kleinere clubs omtrent de verdeelsleutel van het tv-contract. Club wil uiteraard een zo groot mogelijk deel van de koek.”