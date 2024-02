Voetbalbond reageert nadat ze privé-laptops en gsm's laat onderzoeken naar lek: "Ontoelaatbaar!"

Wie er juist allemaal zijn laptop en gsm moest inleveren voor nader onderzoek naar het lek binnen het Referee Department is niet precies geweten. Maar de voetbalbond zet alles op alles om de mol te vinden. Ze reageerden ook op het nieuws van de audit.

"Dit berokkent onze arbitrage imagoschade", zegt een woordvoerder van de KBVB bij Belga. De bond wil nu uitzoeken wie de informatie heeft doorgespeeld aan de kranten. Dat zal de KBVB doen door scheidsrechters en leden van het PRD hun computers en gsm's te laten onderzoeken.

"We hebben een externe audit besteld om na te gaan hoe dit is kunnen gebeuren. Het is ontoelaatbaar dat persoonsgegevens worden gelekt in de pers", aldus de bond.

Volgens Het Nieuwsblad zouden de mensen die onderwerp zijn van het onderzoek ook hun privécomputers laten uitlezen, maar volgens de Bond kregen ze daarvoor expliciete toestemming van de betrokkenen.

De niet betrokken mensen beschermen

"Het zal een externe partij zijn die de gegevens doorneemt, uitsluitend op zoek naar info die betrekking heeft op het lek. De KBVB heeft geen zicht op de data."

Wel zouden de scheidsrechters niet onderzocht worden omdat zij geen toegang hebben tot de rapporten. "Het doel is in de eerste plaats de mensen die niet betrokken zijn te beschermen."

En wat zou er gebeuren als de mol gevonden wordt? "Het is te vroeg om dat te zeggen. We wachten de resultaten van de audit af, alvorens de volgende stappen te overwegen", aldus de woordvoerder van de KBVB.