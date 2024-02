Laatste loodjes voor Van Crombrugge bij KRC Genk: "Daar wil ik nu al op inspelen"

Hendrik Van Crombrugge is reservedoelman bij KRC Genk. Hij denkt echter al aan een toekomst na het voetbal.

Hendrik Van Crombrugge ruilde RSC Anderlecht in voor KRC Genk. Bij de Limburgers tekende hij een contract tot 2026, met nog een extra optie. Maar de doelman denkt al volop aan een carrière na het voetbal.

Daarvoor nam hij eind vorig jaar een belangrijk besluit. Hij richtte het bedrijf Renoveco op, samen met mede-zaakvoerder Davy Goffinghs. Het bedrijf voert renovatiewerken uit, met de nodige aandacht voor ecologie.

Laatste contract voor Van Crombrugge

“Ik ga niet eeuwig blijven voetballen. Ik ben nu bijna 31 jaar en heb nog een contract tot 2026 met optie. Voorlopig ga ik ervan uit dat dit mijn laatste contract is, al weet je natuurlijk nooit. Maar stel dat ik op mijn 35ste stop, dan wil ik de rest van mijn leven nog iets om handen hebben”, klinkt het bij Van Crombrugge in Het Belang van Limburg.

Trainer worden is niet hetgeen de doelman interesseert. “Ik sluit niets uit, maar op dit moment wil ik hier vooral een succesverhaal van maken. Als het later nog te combineren valt met iets in het voetbal, tv-analist of zo, dan zal ik dat zeker overwegen.”

De keuze tussen het bedrijf en voetbal zal snel gemaakt zijn. “Maar mocht ik ooit voor de keuze komen te staan tussen een voltijdse job in het voetbal en de verdere uitbouw van mijn bedrijf, dan denk ik dat ik voor het laatste kies. Gelukkig valt het voorlopig nog perfect te combineren.”