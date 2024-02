Standard-leiding geeft fout toe en blikt vooruit op transferzomer: twee spelers zullen verkocht worden

Bij Standard leven ze nog in spanning. Er moeten nog punten gepakt worden om de ultieme blamage - de play-downs - te vermijden. Om de laatste drie wedstrijden rustig te laten verlopen zat het bestuur en Ivan Leko gisteren samen met de supporterskernen.

Pierre Locht, Fergal Harkin en Leko ontmoetten vertegenwoordigers van de supporters. Die zijn tot nu toe kalm gebleven, maar als de resultaten negatief blijven, zou dat wel eens snel kunnen omslaan, verzekerden ze de leiding.

Volgens LDH gaven Locht en Harkin toe dat ze een fout maakten met Carl Hoefkens. Ze toonden ook aan met cijfers dat Standard voor de winterstop het op twee na slechtste team was.

Ook werd er een vooruitblik gegeven op komende zomer, want de financiën zijn nog altijd niet rooskleurig. Er zullen waarschijnlijk twee jonge spelers verkocht worden. Eén daarvan zou Cihan Canak worden.

Daarnaast staat het zo goed als vast dat Arnaud Bodart aan zijn laatste maanden bij de Rouches bezig is. Hij zou toch wel een aantal miljoenen moeten opbrengen. Standard pakt best wel nog één zege in de reguliere competitie om een totale volkswoede te vermijden.