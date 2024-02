Waarom het niet vanzelfsprekend is dat Hasi volgend seizoen nog trainer is bij KV Mechelen

Besnik Hasi heeft KV Mechelen gereanimeerd. De ploeg staat op een knappe achtste plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League.

Toen Steven Defour ontslagen werd als trainer van KV Mechelen viel al heel snel de naam van Besnik Hasi als zijn mogelijke opvolger. En dat is een heel goede beslissing gebleken. Hasi verzamelde knap wat punten en staat nu zelfs achtste, op vier punten van play-off 1.

Hasi tekende echter, op voorstel van de club, slechts een contract tot het einde van het lopende seizoen. Weinig zekerheid voor beide partijen, maar het was een heel bewuste keuze, zo is in beide kampen te horen.

Toen Hasi in november aangesteld werd, was er immers redelijk wat tegenkanting bij de aandeelhouders over de trainer, maar dat blijkt uiteindelijk helemaal anders uitgedraaid te zijn dan velen verwacht hadden.

Heel wat aanbiedingen voor Besnik Hasi

Hasi heeft het duidelijk naar zijn zin in Mechelen en hij krijgt heel veel positieve reacties na wat hij met de club gepresteerd heeft. Malinwa zal hem dan ook een voorstel doen voor de toekomst. Een gesprek is gepland na het einde van de reguliere competitie.

Of Hasi als vanzelfsprekend een nieuw contract zal tekenen is maar zeer de vraag. Volgens Gazet van Antwerpen liggen er al heel wat andere aanbiedingen op tafel en zou het zomaar kunnen dat de passage van Hasi beperkt blijft tot een deel van dit seizoen.