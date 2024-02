Gaat KV Mechelen volgend seizoen met opvolger van Steven Defour door? Besnik Hasi geeft heldere stand van zaken

KV Mechelen stelde Besnik Hasi in november aan als opvolger van Steven Defour. Het traject dat Malinwa sindsdien aflegde mag gezien worden. Nu is de vraag: gaan club en coach met mekaar door?

Een nieuwe verbintenis is nog niet voor morgen, blijkt uit een gesprek van Voetbalkrant met Hasi. "We hebben er nog niet over gesproken. Ik wil dat we safe zijn, daar ben ik eerst op geconcentreerd. Dat is het enige dat in mijn hoofd zit. Op een bepaald moment zullen we wel rond de tafel gaan zitten.

Alle samenwerkingen verlopen wel uitstekend, dat is een positief teken. "Ik kende voor mijn komst weinig van de mensen in de staf. Ik was wel vertrouwd met hun manier van werken, maar kende hen niet echt persoonlijk. Enkel Gunter Vanhandenhoven kende ik." De klik in de technische staf is alvast een dikke meevaller.

Hasi beleeft weer spelplezier

Besnik Hasi kan het plezier van het spelletje dus weer volop ervaren bij KV Mechelen. "Ik geniet er van om hier te werken. Wie mij al lang kent, weet dat ik niet snel de vrolijke Jan uithang. We hebben hier wel al goed kunnen lachen. Ik ben hier graag."

Dat laatste herhaalt de huidige T1 van geel en rood verschillende keren. Dat doet ons vermoeden dat de kans best groot is dat hij ook volgend seizoen nog leiding geeft aan de Mechelse spelers. "We hebben een goede groep en onze fantastische supporters hebben ons er in moeilijke matchen door gesleurd."

Nog tijd genoeg voor KVM en zijn trainer

Kortom: weinig redenen om nu weer uit mekaar te gaan. "Het hangt af van wat de club wil, wat ik verwacht, wat de ambities zijn. En dan komen we wel tot iets, maar daar is nog tijd genoeg voor."