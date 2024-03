Besnik Hasi maakt zich klaar voor "belangrijkste wedstrijd van het jaar" met KV Mechelen en weet wat er moet gebeuren om bij eerste zes te zijn

KV Mechelen neemt het zaterdag op tegen Cercle Brugge. KV Mechelen staat op de achtste plaats en kan in de laatste drie wedstrijden van het reguliere seizoen nog iets forceren.

KV Mechelen staat achtste in het klassement met 39 punten. Cercle Brugge kampeert op de vijfde plaats met 43 punten. Het wordt dus een zeer belangrijke wedstrijd met het oog op de Champions Play-offs. Dat weet ook coach Besnik Hasi.

"Dit is voor ons de belangrijkste wedstrijd van het jaar", begint hij op zijn persconferentie. "Als we tegen Kortrijk punten hadden verloren, was het nu al voorbij. De spelers moeten vooral fier zijn dat ze in de situatie zitten dat ze drie matchen voor het einde nog iets kunnen bereiken. Dat is positief, maar mag niet voor extra druk zorgen."

"De jongens zijn er klaar voor", gaat Hasi strijdlustig verder. Hij weet water moet gebeuren om in de top zes te eindigen. "We staan vier punten achter, we weten dus wat ons te doen staat. Als je driemaal wint ben je volgens mij sowieso bij de eerste 6."

"Een gelijkspel, dat helpt ons niet vooruit. Wij moeten voor de overwinning gaan. Die twee andere grote clubs gaan niet nog twee keer verliezen. Ze zullen misschien hier of daar iets laten liggen, maar ook wel winnen wanneer het moet. Er zit maar één ding op: winnen", besluit Hasi daags de "belangrijkste wedstrijd van het seizoen".