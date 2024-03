Einde verhaal voor Ronny Deila? Blauw-zwart kan in drie weken alles kwijtraken, dus ...

Club Brugge verloor op bezoek bij Union SG en is uitgeschakeld in de halve finales van de Beker van België. Blauw en zwart heeft slechts twee punten voorsprong op de zevende plaats en ze staan dus op een kantelpunt in hun seizoen. Alle hens aan dek dus de komende weken, zoveel is duidelijk.

Club Brugge werd in allerijl uitgeschakeld in de halve finales van de Beker van België en moet dus opnieuw wonden likken. Voor Club Brugge en Ronny Deila is de situatie bijzonder vervelend. Stilaan wankelt de stoel van de coach zelfs.

Woensdag was Club Brugge nog op drie fronten actief, de komende drie weken zouden ze echter alles kunnen verliezen. Als ze er Europees uitgaan tegen Molde en tegen Genk, OH Leuven en STVV slechte resultaten neerzetten, dan kan het op alle fronten uitgeschakeld zijn.

© photonews

Club Brugge op een kantelpunt in het seizoen

Club Brugge staat op een kantelpunt in het seizoen. Als Genk wint, dan komen de Limburgers voor Club Brugge in het klassement en zo kunnen ze de druk nog verhogen. Club Brugge wilde er ook in Europa staan en dan zijn de resultaten tegen Molde van groot belang.

Rest de vraag: hoe belangrijk is dat nu nog? Het belangrijkste doel blijven de Play-Offs 1, het risico lopen ze te missen zou angst kunnen veroorzaken. Het idee om ook de Conference League "op te geven" is dan ook aanwezig. Opletten geblazen dus voor blauw-zwart, al is de kortste weg naar de Europa League op dit moment op een of andere manier wel de Conference League. "Maar dan zullen ze hun niveau moeten opkrikken", gaf Gert Verheyen al aan bij Sporza.

Zal Ronny Deila Club Brugge verlaten voor het einde van het seizoen?

Hoewel de wedstrijd tegen OH Leuven misschien vanzelfsprekend lijkt, zullen de Leuvenaars vechten voor hun overleving en alles uit de kast halen om een resultaat te behalen. En dus is de vraag stilaan: haalt Ronny Deila de zomer bij Club Brugge?

Het besluit nemen om een coach te ontslaan aan de vooravond van deze cruciale periode lijkt riskant, maar misschien kan een schok en nieuwe methoden het Brugse team helpen om het hoofd te bieden in een van de meest onzekere periodes van de club in de afgelopen tien jaar.