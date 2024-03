Genk-advocaat schermt met precedenten en "topjuristen" voor claim om te herspelen: "Al twee keer gebeurd"

De zitting van het BAS over de wel of niet te herspelen wedstrijd tussen Anderlecht en Genk liep wat vertraging op. Het was wachten op Anderlecht-advocaat Walter Damen. Intussen verduidelijkte Genk-advocaat, Jochem Martens, wel nogmaals het Limburgse standpunt.

Genk voelt zich gesterkt door de twee vorige uitspraken van de Disciplinaire Raad en van de Evocatiecommissie. Die eerste oordeelde dat de match herspeeld moest worden, de tweede achtte hen daarvoor bevoegd. "Twee keer drie topjuristen hebben ons dus gelijk gegeven", klinkt het bij Martens. "Wij zijn inderdaad van oordeel dat die match herspeeld moet worden. Het gaat hier om een fout tegen de reglementen. Uit de communicatie tussen de scheidsrechters blijkt dat de positie van de Anderlecht-spelers niet beoordeeld werd. Dat was noodzakelijk om een juiste beslissing te nemen en dus is het een fout tegen het reglement." Niet alleen de vorige commissies sterkt hen in hun vertrouwen dat de match gaat herspeeld worden. Er zijn ook precedenten. "Het is de voorbije 20 jaar twee keer eerder voorgekomen. Twee keer was het de UEFA zelf die besliste dat die matchen herspeeld moesten worden. "Er was Engeland-Noorwegen bij de vrouwen in 2015 en Uzbekistan-Bahrein in 2005. Allebei replays. Het BAS kan zelf zijn oordeel vellen, maar wij hopen natuurlijk dat dit een kader schept."