Genk-verdediging heeft UEFA-precedent voor herspelen gevonden, Anderlecht blijft op zelfde nagel hameren

"We gaan het sereen houden." Daarmee kwamen zowel de advocaten van Genk als Anderlecht na anderhalf uur BAS-zitting naar buiten. Een zitting die heel rustig verliep en waar iedereen duidelijk zijn standpunt uitlegde.

We zullen moeten wachten tot 5 maart, dinsdag aanstaande dus, voor we met absolute zekerheid kunnen zeggen of de match tussen Anderlecht en Genk van 23 december (2-1 voor Anderlecht) herspeeld moet worden. Het dubbeltje kan langs beide kanten vallen.

Gelijkaardig voorbeeld in Engeland-Noorwegen

Vrijdag pleitten de advocaten van Genk en die van Anderlecht hun zaak. Anderlecht haalde de grote kanonnen boven daarvoor. Naast hun eigen legal officer zetten ze toppleiter Walter Damen erop. Die kwam trouwens een halfuur te laat aan waardoor de zitting die voorzien was om 14u30 pas om 15u kon beginnen.

De mediabelangstelling was niet zo groot, maar u mag er zeker van zijn dat het overal met argusogen gevolgd wordt. En dan spreken we niet enkel over voetbalinstanties als FIFA en UEFA. Ook de nationale bonden van de ons omringende landen kijken met angst toe.

Een uitspraak in het voordeel van Genk kan immers een internationaal precedent scheppen. Die waren er echter eerder wel al. Zoals bij EK-kwalificatiematch tussen Engeland en Noorwegen bij de U19 vrouwen in 2015, toen de laatste 16 seconden van de match moesten herspeeld worden door een penalty die evenals in de bewuste match verkeerd werd beoordeeld. Het was de UEFA zelf die besliste dat die match herspeeld moest worden.

Ook daar werd er niet gekeken naar de inlopende speelsters. Maar die wedstrijd moest dus niet volledig herspeeld worden. Hoe en wat het BAS gaat beslissen, zal een grote weerslag hebben op wat er deze zomer gaat gebeuren en hoe de reglementen zullen aangepast worden.

Pleidooien wijzigden amper

Een sitiuatie als deze wil men immers ten alle prijze vermijden. Brian Riemer haalde - terecht - andere voorbeelden aan. Wat als dit in de bekerfinale gebeurt? Wordt die dan ook herspeeld? Of wat als het op de beslissende speeldag van de play-offs gebeurt?

Genk vindt dat het recht in zijn schoenen staat en heeft het reglement aan zijn zijde. Bij Anderlecht pleitten ze opnieuw dat het om een menselijke fout ging omdat er in de communicatie tussen VAR en ref niet gesproken werd over de inlopende Anderlecht-spelers. Een niet juist geïnterpreteerde fase noemen ze het.

Anderlecht kon ook de beslissing van het Referee Department aanhalen als achtergrondverhaal. Bij Genk voelden ze zich gesteund door de beslissing van de Disciplinaire Raad. Wat het BAS straks beslist blijft een vraagteken. In ieder geval sloten ze zich direct na de zitting op in de zaal om te beraadslagen.