Riemer gaat nogmaals los en wijst met beschuldigende vinger naar Genk: "Wat met de bekerfinale?"

Op het moment van de persconferentie van Brian Riemer werd er in de gebouwen van het BOIC ook gepalaverd over Anderlecht-Genk. U weet wel, die match die zoveel onbegrip meebracht en die mogelijk herspeeld dient te worden. Riemer schudde eens met het hoofd en ging los.

Want de Deen heeft er weinig begrip voor dat er nog steeds over gesproken moet worden. "Ik denk niet dat die wedstrijd opnieuw gespeeld zal worden. Kijk, ik volg de Engelse pers en mijn keeperstrainer de Duitse pers. Ik kan u verzekeren: elk land is geschokt dat we tot dit punt gekomen zijn", aldus Riemer.

Riemer ging door en wees ook met de vinger naar Genk, die dit verhaal tot het einde wil uitzitten. "Overal zegt men dat het niet mogelijk is om een wedstrijd te herspelen. UEFA en FIFA zijn indirect ook duidelijk geweest in hun communicatie. Het Referee Department is heel duidelijk geweest. Ik ben echt verrast dat we hier nog steeds over praten."

Wat als het gebeurt in de bekerfinale?

Bij Genk zijn die punten mogelijk nog heel belangrijk en dus zullen ze het niet zomaar laten vallen. "Ik hoop echt dat het niet zal gebeuren. Wat doen we als dit op de laatste speeldag van de play-offs gebeurt? Of in de bekerfinale? Mag je dan vieren?"

"Gaat er een nieuwe datum voor de bekerfinale in dat geval gepland worden? Ik denk dat de mensen die hiermee begonnen zijn niet aan de gevolgen hebben gedacht. In ieder geval hoop ik dat het gezond verstand primeert."