Yves Vanderhaeghe laat zich uit over gemiste kans: "Achteraf gezien had ik hen wel willen trainen, maar wilde niet degraderen"

Yves Vanderhaeghe keerde na een kortstondig avontuur in Saoedi-Arabië terug naar België. Daar heeft hij voorlopig nog geen andere club. Vorig jaar had hij wel een aanbieding van Zulte Waregem, nu reageert hij op wat er in 2023 allemaal gebeurde.

Yves Vanderhaeghe was als speler vooral een man die bekend werd van zijn periode bij RSC ANderlecht, maar werkte in het verleden als coach voor KV Kortrijk (2x), KV Oostende (2x), KAA Gent en Cercle Brugge.

Vorig jaar had hij daar ook Zulte Waregem aan kunnen toevoegen, maar uiteindelijk koos hij voor een avontuur bij Al-Faisaly. Daar hield hij het uiteindelijk maar twaalf wedstrijden uit, ondanks niet eens zo'n slechte resultaten.

© photonews

"Ik was nog nooit naar het buitenland geweest en het kwam heel onverwachts", aldus Yves Vanderhaeghe over zijn move naar Saoedi-Arabië. "Na mijn ontslag bij KV Oostende was er ook niets meer gekomen, op een vraag van Zulte Waregem na."

Daar ging Vanderhaeghe toen niet op in: "Er waren nog vijf matchen te spelen en ik wilde niet dat er mijn cv zou staan dat ik gedegradeerd was. Uiteindelijk kwamen ze er heel dichtbij via D'Hollander en De fauw. Ik dacht toen ook dat ik misschien dat puntje dat ze tekort kwamen nog zou gepakt hebben", is hij eerlijk bij MIDMID.

Yves Vanderhaeghe had achteraf gezien wel bij Zulte Waregem willen trainen

"Ik had het gevoel dat het op mijn naam zou komen en daar kon ik niet mee leven. Ik wist ook niet echt dat het competitieformat ging wijzigen, moet ik eerlijk zeggen. Nu maken ze toch nog altijd veel kans om over te gaan. Ze hebben het wat moeilijk, maar normaal gezien zouden ze toch nog moeten kunnen overgaan."

"Zulte Waregem is en blijft een mooie club, dus achteraf bekeken had ik het misschien wel graag gedaan. Je moet verder kijken dan de accomodatie of fundamenten. Zulte Waregem bleef het langst na elkaar in eerste klasse van de 'kleine clubs' en het verraste me wel dat ze zakten vorig seizoen."