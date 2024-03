Bijzonder zure nederlaag voor Cercle Brugge: coach Miron Muslic zegt waar het fout liep

Cercle Brugge heeft thuis dure punten laten liggen tegen KV Mechelen. Coach Miron Muslic weet waar het fout liep.

Met een driepunter tegen KV Mechelen was Cercle Brugge bijna zeker van een plek in de top zes. Het draaide echter helemaal anders uit voor de Vereniging. Ze verloren met 2-3 en moeten opnieuw achteruit kijken.

Cercle-coach Miron Muslic besefte dat. "Vandaag was niet het moment om een wedstrijd te verliezen. In de eerste helft gaven we te veel ruimte weg. Elke keer dat we aanvielen, kwam de tegenaanval meten als een boemerang in ons gezicht terug."

Veel afwezigen

Muslic moest ook bijzonder veel spelers missen. Topschutter Kévin Denkey en Hannes Van Der Bruggen waren geschorst, ook kapitein Thibo Somers was nog afwezig door een herschudding. Ravych en Siquet waren ook nog niet helemaal fit.

Vooral de topschutter werd gemist tegen KV Mechelen. "We misten de kracht van Denkey die normaal gezien een magneet voor lange ballen is voor ons. In de tweede helft vonden we beter de oplossingen, maar kregen we toch nog een goal tegen."