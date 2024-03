Hairemans bijzonder belangrijk voor KV Mechelen: "Dat hadden we vooraf afgesproken"

KV Mechelen heeft drie belangrijke punten gepakt op het veld van Cercle Brugge. Geoffry Hairemans was belangrijk met een goal en een assist.

Het was alles of niets voor KV Mechelen tegen Cercle Brugge. Winnen betekende dat het helemaal meedeed voor de top zes, terwijl verliezen zou betekenen dat de Champions' Play-offs buiten bereik zouden zijn.

Het werd een zege en drie punten, dankzij onder meer Geoffry Hairemans dus. "Eindelijk ben ik nog eens belangrijk voor de ploeg. Dat was al even geleden (een maand geleden tegen Anderlecht, nvdr.)", zei Hairemans achteraf.

Champions' Play-offs

Dankzij de zege zet Mechelen nu Cercle, Racing Genk en KAA Gent onder druk. Winnen was een absolute must voor de Mechelaars. "We hadden vooraf afgesproken om echt alles of niets te spelen", gaat hij verder.

"Het zou heel mooi zijn moesten we nog bij die eerste zes geraken. Het is zelfs al prachtig dat we nog steeds meedoen. We moeten natuurlijk nog wel naar Gent en Genk kijken dit weekend", sloot Hairemans af.