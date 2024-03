Opmerkelijk: ook voetbalbond komt tussen in zaak tussen Genk en Anderlecht

In de zaak tussen Anderlecht en Genk is het laatste woord zeker nog niet gezegd. Opvallend is dat ook de Belgische voetbalbond is tussengekomen in de zaak.

De zaak tussen Anderlecht en Genk over het mogelijk herspelen van hun match sleept ondertussen al enkele maanden aan. In december speelden beide teams tegen elkaar en ging het helemaal fout. Bij een strafschop kwamen spelers van Genk te vroeg ingelopen, maar VAR en arbitrage zagen niet dat er ook paars-witte spelers te vroeg waren ingelopen. Of ze interpreteerden het reglement wat dat betreft verkeerd. Daarover loopt onder andere de discussie. Iedereen komt tussen in zaak bij het BAS Cercle Brugge en KAA Gent kwamen zoals verwacht tussen op de zitting van het BAS in de zaak tussen RSC Anderlecht en KRC Genk. Maar ze waren lang niet de enige. Ook de voetbalbond kwam vrijdag tussen. Zij zijn logischerwijze tegen herspelen van wedstrijden, al gaven ze Genk ondertussen in se gelijk in de zaak tegen Anderlecht. En dus mogen we ons nog aan een paar interessante weken verwachten. Sowieso zal er nog veel kunnen gebeuren. Het BAS komt normaliter op 5 maart 2024 met een oplossing.