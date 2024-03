Topschutter steeds meer onhoudbaar: zware klus voor Club Brugge

In de strijd om Kevin Denkey is het laatste woord nog lang niet gezegd. Steeds meer ploegen roeren zich.

Met 22 goals in de Jupiler Pro League is Kevin Denkey stilaan onmisbaar voor Cercle Brugge. In de strijd om play-off 1 kan de topschutter zeker nog van waarde zijn de komende weken.

Club Brugge ziet wel wat in de Togolese spits van De Vereniging en polste al uitdrukkelijk naar de voorwaarden. Maar er zijn veel kapers op de kust, zo blijkt uit diverse bronnen.

Vele kapers op de kust voor Kevin Denkey

Lille, Lyon en Rennes gaven eerder al blijk van interesse, nu zijn ook teams uit Engeland, Spanje en Duitslans vokgens Ekrem Konur in de dans gesproken.

Voor Club Brugge wordt het op die manier steeds moeilijker om Denkey in te gaan lijven. Ondertussen blijft de naam luidop gonsen in de wandelgangen bij steeds meer clubs. Cercle gaf ondetussen al aan minstens tien miljoen euro te willen vangen voor de aanvaller.