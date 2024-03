🎥 Nieuwe klap voor Vincent Kompany, Haaland mist het onmisbare in Manchester derby

In de Premier League stonden op zondag twee belangrijke duels op het programma. Burnley en Bournemouth openden de debatten, daarna stond er een derby in Manchester op het programma. Voor Vincent Kompany ziet het er steeds viezer uit.

Burnley speelde tegen Bournemouth een van zijn laatste kansen uit om in de Premier League te gaan blijven. Maar ook dat leverde weer niets op, want in eigen huis werd uiteindelijk met 0-2 verloren van die club.

Justin Kluivert maakte er na een kwartier al 0-1 van, vijf minuten voor tijd maakte Semenyo - twee keer op aangeven van Cook - er 0-2 van. De troepen van Vincent Kompany herstelden daar niet meer van. Trésor bleef op de bank zitten, Manuel Benson kreeg een kwartiertje. In de stand is de kloof tussen Burnley en Nottingham op de eerste veilige plaats al liefst elf punten.

Manchester City - Manchester United 2-1

Manchester City speelde in de Manchester derby tegen Manchester United. Het kwam snel op achterstand dankzij Marcus Rashford, maar zette uiteindelijk wel nog orde op zaken. Phil Foden was de held van de avond met twee doelpunten.

Voor een keertje was het niet Erling Haaland die uitpakte met doelpunten, al kon hij in blessuretijd wel nog voor de 3-1 zorgen. Eerder in de wedstrijd miste de topschutter van The Citizens een kans die je bijna niet kan missen. Om maar te zeggen: iedereen is menselijk, zelfs de beste spitsen.